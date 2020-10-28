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  4. Sudaki "geçersiz" parayı almak isterken canından oluyordu

Sudaki "geçersiz" parayı almak isterken canından oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri’nin yüzeyinde gördüğü ve geçersiz olduğu anlaşılan 200 TL’lik banknotu almak için suya giren çocuk, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Olay, Ceyhan Nehri’nin Hamidi Veli Köprüsü civarında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri’nin yüzeyinde gördüğü ve geçersiz olduğu anlaşılan 200 TL’lik banknotu almak için suya giren çocuk, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, Ceyhan Nehri’nin Hamidi Veli Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan ve Suriyeli olduğu değerlendirilen 14 yaşlarındaki bir çocuk, nehir yüzeyindeki 200 TL’lik banknotu gördü. Parayı almak için nehre giren çocuk, sondaj kuyusundaki elektrik akımına kapıldı. Akıntıya kapılan ve sürüklenen çocuğu fark eden vatandaşlar, hemen nehre atladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve Akedaş ekipleri sevk edildi. Akedaş ekipleri, paranın bulunduğu noktada yaptıkları incelemede, elektrik akımı olduğunu tespit etti. Akımın kesilmesinin ardından nehre giren itfaiye ekipleri, dibe çöken parayı kanca yardımıyla çıkardı. Yapılan incelemede, paranın üzerinde ‘geçersizdir’ yazdığı belirlendi. Polis ekipleri, yaşam mücadelesi veren çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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