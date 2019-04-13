Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan kimdir?

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın (60), herhangi bir siyasi organizasyonla irtibatlı olmadığı belirtiliyor.

Sudan'ın Kuzey Vilayeti'ne bağlı Şindi kentinin batısındaki Kandetu bölgesinden olan Burhan, Askeri Akademi'den 31'inci dönem mezun oldu. Burhan, uzun süre sınır muhafızları kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra Çin'e askeri ateşe olarak atandı. Daha sonra Sınır Muhafızları Komutanı olan Burhan, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve sonrasında Komutanlığı görevine getirildi.

Ülkenin doğusunda Cibit Askeri Kolejlerinde askeri eğitmen olarak çalışan Burhan, Güney Sudan'ın 2011'de Hartum'dan ayrılması öncesinde güneydeki savaşlarda komutan olarak görev yaptı.

Artan protestolar sırasında ordudaki görevlendirmelerde değişikliğe giden Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 26 Şubat'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Burhan'ı Orgeneralliğe yükseltti ve Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişliği'ne atadı.

Askeri darbe günü binlerce Sudanlı radyolardan açıklamayı Burhan'ın yapmasını beklerken, Avad bin Avf'ın yapması şaşkınlık yaratmıştı.