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Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan: "Askeri güçler halkın yanında durmayı tercih etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, halkın kararına her zaman saygı duyacağını belirterek gerçekleşen darbe hakkında, "Askeri güçler halkın yanında durmayı tercih etti" dedi.Uluslararası basına ülkede yaşanan darbe süreci açıklama yapan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah, halkın kararına her zaman saygı duyacağını belirtti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, halkın kararına her zaman saygı duyacağını belirterek gerçekleşen darbe hakkında, "Askeri güçler halkın yanında durmayı tercih etti" dedi.
Uluslararası basına ülkede yaşanan darbe süreci açıklama yapan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah, halkın kararına her zaman saygı duyacağını belirtti. Abdulfettah, "Askeri kuvvetler halkın yanında durmayı tercih etti. Bu da halkın isteğiydi. Biz insanlar için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Halkın onu istememesi halinde ne yapacağı sorulan Abdulfettah bu konuda ise halkın kararına saygı duyacağını ve silahlı kuvvetlerin halka karşı kullanılmayacağını belirtti.

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