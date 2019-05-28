Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Etiyopya'ya ziyaret

ADDİS ABABA (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya’da temaslarda bulundu.

Burhan, başkent Addis Ababa’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Ahmed’le görüşmesinde Etiyopya’nın Sudan’ın yakın bir müttefiki olduğuna işaret eden Burhan, geçiş dönemine ilişkin önemli konularda Ahmed’le fikir teatisinde bulundu.

Ahmed ise ülkenin iç işlerine müdahale etmekten kaçınarak Etiyopya’nın sürece ilişkin tüm desteğini ortaklarına sunacağını dile getirdi.

AfB Barış ve Güvenlik Komiseri Şerkavi ise ikili görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, Sudan’da kapsayıcı bir yönetimin inşa edilebilmesi için AfB’nin desteğini sürdüreceğini belirtti.

Şerkavi, "Görüşmemizde Afrika Birliği’nin devam etmekte olan diyalog sürecine desteğe ve ayrıca istikrar ve kalkınma için uluslararası yardıma olanak sağlamaya hazır olduğunu önemle belirttim." ifadesini kullandı.