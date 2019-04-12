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Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarı seçilen hükümete devredeceğiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz" denildi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarı seçilen hükümete devredeceğiz!

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

  • Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik.

  • İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında.

  • Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz.

  • Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz.

  • 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak.

  • Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan darbe Sudan Askeri Geçiş Konseyi

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