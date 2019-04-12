Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarı seçilen hükümete devredeceğiz!

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik.
İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında.
Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz.
Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz.
2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak.
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