"Sudan Askeri Geçiş Konseyi oyalama taktiği izliyor"

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi devretme konusunda "oyalama taktiği" uyguladığını belirterek, yeni protestolara hazır oldukları mesajını verdi.

ÖDBG Sözcüsü Halid Yusuf, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, geçiş süreciyle ilgili sundukları belgeyi kabul etmeyen Askeri Konseyin dünkü açıklamalarını eleştirdi.

Yusuf, Askeri Konseyin ülkedeki taraflar arasında yürütülen müzakerelerle ilgisi olmayan açıklamalar yaptığını ve yönetimi sivillere devretmeyi geciktirmek için oyalama taktiği izlediğini söyledi.

Devrimin henüz hedeflerine ulaşmadığını ifade eden Yusuf, sivil itaatsizlik ve genel grev gibi eylemlerle tepkilerini aktif hale getirmeye hazır olduklarını belirtti.

ÖDBG müzakere heyeti üyesi Medeni Abbas de Askeri Konseyin dile getirdiği İslam dininin kuralları ve Arapçanın ülkenin resmi dili olması konularının, sundukları belgenin maddeleriyle ilgisinin olmadığını kaydetti.

Askeri Konseyin dünkü açıklamasını, "eski rejimin oyalama zihniyetine" benzeten Abbas, basın toplantıları şeklinde yürütülen müzakerelere devam etmeyi istemediklerini ve protesto eylemleri için hazır olduklarını dile getirdi.