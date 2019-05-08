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"Sudan Askeri Geçiş Konseyi oyalama taktiği izliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

Sudan'daki muhalefetin çatı oluşumu, geçiş süreciyle ilgili sundukları belgeyi kabul etmeyen Askeri Konseyi "oyalama taktiği" izlemekle suçladı

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi devretme konusunda "oyalama taktiği" uyguladığını belirterek, yeni protestolara hazır oldukları mesajını verdi.

ÖDBG Sözcüsü Halid Yusuf, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, geçiş süreciyle ilgili sundukları belgeyi kabul etmeyen Askeri Konseyin dünkü açıklamalarını eleştirdi.

Yusuf, Askeri Konseyin ülkedeki taraflar arasında yürütülen müzakerelerle ilgisi olmayan açıklamalar yaptığını ve yönetimi sivillere devretmeyi geciktirmek için oyalama taktiği izlediğini söyledi.

Devrimin henüz hedeflerine ulaşmadığını ifade eden Yusuf, sivil itaatsizlik ve genel grev gibi eylemlerle tepkilerini aktif hale getirmeye hazır olduklarını belirtti.

ÖDBG müzakere heyeti üyesi Medeni Abbas de Askeri Konseyin dile getirdiği İslam dininin kuralları ve Arapçanın ülkenin resmi dili olması konularının, sundukları belgenin maddeleriyle ilgisinin olmadığını kaydetti.

Askeri Konseyin dünkü açıklamasını, "eski rejimin oyalama zihniyetine" benzeten Abbas, basın toplantıları şeklinde yürütülen müzakerelere devam etmeyi istemediklerini ve protesto eylemleri için hazır olduklarını dile getirdi.

Sudan Askeri Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, dün düzenlediği basın toplantısında, ÖDBG'nin geçiş süreciyle ilgili sunduğu belgedeki "ordu ve emniyetin sivil Devlet Başkanlığı Konseyi'ne tabi olması" önerisini kabul etmediklerini açıklamıştı. Kebbaşi, ÖDBG'yle müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda 6 ay içinde erken seçim yapılacağını da belirtmişti.

ÖDGB'nin kanun kaynaklarını göz ardı ettiğini savunan Kebbaşi, kendilerinin İslami kurallar, örf ve adetleri ülkede yasaların kaynağı olarak kabul ettiklerini aktarmıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

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