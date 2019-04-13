Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyeleri yemin etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Kararnameyle Orgeneral Ömer Zeynelabidin, Orgeneral Ettayyib Babekir Ali Fadıl, Korgeneral Salah Abdulhalık Said Ali, Korgeneral Celaluddin eş-Şeyh et-Tayyib, Korgeneral Yasir Abdurrahman Hasan el-Attar, Korgeneral Mustafa Muhammed Mustafa Ahmed, Tümgeneral İbrahim Cabir İbrahim ve Korgeneral Şemsuddin Kebbaşi İbrahim üye olarak belirlendi.

Korgeneral Şemsuddin Kebbaşi, aynı zamanda askeri konseyin sözcüsü oldu.

Askeri Geçiş Konseyi’nin 6 üyesi ordudan, bir üyesi emniyet teşkilatından bir üyesi de istihbarat teşkilatından seçildi.

Konseyin Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu ve 8 üye, Askeri Konsey Başkanı Burhan ve Yargıtay Başkanı Abdulmecid İdris huzurunda yemin ederek görevlerine başladı.

