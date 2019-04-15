HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlere, başbakanlık için bağımsız bir aday göstermeleri çağrısında bulundu.

Ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Konseyin Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, siyasi güçlerin bir hafta içerisinde gelecek merhaleye ilişkin bir başbakanın özellikleri ve şartlarını da kapsayacak şekilde öneri ve görüşlerini sunmaları gerektiğini belirtti.

Farklı siyasi güçlerin başbakanlık makamı için bağımsız bir şahsiyet üzerinde uzlaşmasını ümit ettiğini ifade eden Zeynelabidin, konseyin asıl görevinin, mevcut durumdan çıkabilmek için tüm siyasi oluşumların "şeffaf bir ortamda, dışlanmadan" rekabet edebilmelerine elverişli bir ortam hazırlamak olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.