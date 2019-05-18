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Sudan Askeri Konseyi sivil kanatla görüşmelere yeniden başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

Sudan Geçici Askeri Konseyi, Hürriyet ve Sivil Değişim Güçleri ile yönetimin sivillere devri konusundaki kesilen görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı.Sudan Geçici Askeri Konseyi yaptığı açıklamada, "Geçici Askeri Konseyi Hürriyet ve Sivil Değişim Güçleri ile görüşmelerin Cumhuriyet Sarayında başladığını duyur” ifadesini kullandı.Hürriyet ve Sivil Değişim Güçleri perşembe günü yaptığı açıklamada, Geçici Askeri Konsey’in, görüşmeler sırasında protestocuların Başkent Hartum ve diğer şehirdeki 72 saatlik oturma eylemi üzerine görüşmelerine ara vermesinden üzüntü duyduklarını belirtmişti.

Sudan Geçici Askeri Konseyi, Hürriyet ve Sivil Değişim Güçleri ile yönetimin sivillere devri konusundaki kesilen görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı.
Sudan Geçici Askeri Konseyi yaptığı açıklamada, "Geçici Askeri Konseyi Hürriyet ve Sivil Değişim Güçleri ile görüşmelerin Cumhuriyet Sarayında başladığını duyur” ifadesini kullandı.
Hürriyet ve Sivil Değişim Güçleri perşembe günü yaptığı açıklamada, Geçici Askeri Konsey’in, görüşmeler sırasında protestocuların Başkent Hartum ve diğer şehirdeki 72 saatlik oturma eylemi üzerine görüşmelerine ara vermesinden üzüntü duyduklarını belirtmişti.

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