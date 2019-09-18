Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü

KAHİRE (AA) - Sudan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Sisi, ''Kahire yönetiminin Sudan'ın istikrar ve güvenliğini desteklediğini ve Sudan halkının iradesine saygı duyduğunu'' ifade etti.

Sisi ayrıca Sudan’ın gelişme ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Mısır'dan Sudan'a elektrik hattı ulaştırılması ve demir yolu yapımı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gibi konularda ülkesinin Sudan'a destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hamduk ise Mısır'ın hayata geçirdiği kalkınma projelerinden Sudan'ın da istifade etmesini istediklerini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, bugün Kahire'ye gelen Hamduk, bir günlük Mısır temaslarının ardından Fransa’ya gidecek.

Hamduk, 21 Ağustos'ta yemin ederek 39 ay sürecek geçiş döneminin başbakanı olmuştu. Hamduk'un ilk ziyaret ettiği Arap ülkesinin Mısır olması dikkati çekti.

