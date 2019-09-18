HABER

Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Geçen ay yemin ederek göreve başlamasının ardından ilk kez bir Arap ülkesini ziyaret eden Sudan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü

KAHİRE (AA) - Sudan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Sisi, ''Kahire yönetiminin Sudan'ın istikrar ve güvenliğini desteklediğini ve Sudan halkının iradesine saygı duyduğunu'' ifade etti.

Sisi ayrıca Sudan’ın gelişme ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Mısır'dan Sudan'a elektrik hattı ulaştırılması ve demir yolu yapımı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gibi konularda ülkesinin Sudan'a destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hamduk ise Mısır'ın hayata geçirdiği kalkınma projelerinden Sudan'ın da istifade etmesini istediklerini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, bugün Kahire'ye gelen Hamduk, bir günlük Mısır temaslarının ardından Fransa’ya gidecek.

Hamduk, 21 Ağustos'ta yemin ederek 39 ay sürecek geçiş döneminin başbakanı olmuştu. Hamduk'un ilk ziyaret ettiği Arap ülkesinin Mısır olması dikkati çekti.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardıEdirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı
Saros Körfezi, tonlarca çöpten temizlenecekSaros Körfezi, tonlarca çöpten temizlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görüşme Hamduk Sisi Sudan

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.