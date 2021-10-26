Sudan başbakanı nerede? Sudan başbakanı bulundu mu?

Sudan'da yaşanan darbe girişimi dünya gündemine bomba gibi oturdu. Son olarak tutuklanan başbakanın yeri merak ediliyordu. Peki Sudan başbakanı nerede?

SUDAN BAŞBAKANI NEREDE?

Sudan'da meydana gelen darbe girişimi ile birlikte başbakan tutuklanmıştı. Tutuklanan başbakanın yeri merak ediliyordu. Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.

OHAL İLAN EDEN KOMUTAN AÇIKLADI

Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, konuyla ilgili olarak "Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı açıklanmıştı. Sudan Enformasyon Bakanlığı: Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi.

Gözaltına alınanlar arasında ise Başbakan Hamduk ile Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden yöneticilerin de bulunduğu belirtildi.

Gözaltıların ardından başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.



