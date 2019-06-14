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Sudan Başsavcılığından devrik lider Beşir’e “şüpheli servet” suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 01:39 | Son Güncelleme

Sudan Başsavcılığından devrik lider Beşir’e “şüpheli servet” suçlaması

HARTUM (AA) - Sudan’da devrik lider Ömer el-Beşir, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında "şüpheli servet edinmekle" suçlandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın, Başsavcılıktan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, devrik lider Ömer el-Beşir hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Başsavcılık, Beşir’e "şüpheli servet edinme, döviz bulundurma ve olağanüstü hal kararlarıyla ilgili" suçlamalar yöneltti.

Sudan Başsavcılığı, mayıs ayında da Beşir ve döneminin bazı isimlerine "göstericileri öldürme suçuna teşvik ve iştirak" suçlaması yöneltmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Beşir Savcılık

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