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’Su’dan bedava elektrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde dere yatağına kurulan sistem ile üretilen elektrik, bir evin aydınlanma ihtiyacını karşılıyor.İlçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi Yunuslu mevkisinde dere yatağına kurulan sistemle bir evin elektrik ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor.

Ordu’nun Kumru ilçesinde dere yatağına kurulan sistem ile üretilen elektrik, bir evin aydınlanma ihtiyacını karşılıyor.
İlçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi Yunuslu mevkisinde dere yatağına kurulan sistemle bir evin elektrik ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor. Hobi olarak başladığı elektronik işlerle uğraşmayı geliştiren Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, hem hobi amaçlı hem de elektrik faturalarını bir nebze de olsa düşürmek adına dereye sistem kurmak istedi. Yaptığı araştırmaların sonrasında bazı parçalarını kendisinin yaptığı sistemi mahalledeki evinin 50 metre aşağısındaki dereye monte eden Arıncı, ilk etapta 12-48 volt arası elektrik almayı başardı. Çark, dinamo, şarj kontrol cihazı, akü ve kabloların kullanıldığı düşük bütçeli sistem ile evin dış cephe aydınlatması 12 volt üzerinden yeterince karşılanabiliyor.

“Amatörce yapıldı, ihtiyacı karşılıyor”
Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, internetten yaptığı araştırmalar sonrasında amatör şekilde elektrik üreten bir sistem kurduğunu söyledi. Elektronik işlere merakı olduğundan dolayı sistemi kurduğunu, şuanda üretilen elektriğin de kendisine yeterli geldiğini ifade eden Arıncı, “Parçaları bir araya getirerek elektriği ürettik. Yeryüzünde hareketi olan her şey mutlaka enerji üretiyor. Biz de sudan elektrik nasıl üretebiliriz? Diye düşündük ve bunu denedik. Burada kurulan sistem ile 12-48 volt arası elektrik üretilebiliyor. Devir 200-300 arasında olduğu zaman ortalama 12-15 volt, daha fazla olduğu zaman 48 volta kadar elektrik üretebiliyor. Oradaki elektriği toprağa gömülü olan siyah kablo ile eve kadar ulaştırdık, burada da yakmaya çalışıyoruz” dedi.

Dış cephe aydınlatması 12 volt üzerinden sağlanıyor
Kurulan sisteminin kısa sürede tamamlandığını ve daha geliştirilme aşamasında olduğuna dikkat çeken Arıncı, “Kısa sürede sistemi tamamladığımız için şu an televizyon çalıştırmıyor ama çalıştırabilirim. Üretilen elektriği şarj kontrol cihazı ile akülere depolayıp, sonrasında da 12 voltu 220 volta dönüştüren güç çeviricileri ile televizyon çalışabilir, buzdolabı da çalışabilir. Ancak bunun denemesini yapmadım. Ben şu anda sadece aydınlatmayı kullanıyorum. Şu anda evin dış cephesinde kullanılan 12 voltluk ampuller ve projektörler sayesinde dış aydınlatmayı 220 volt üzerinden değil de 12 volt üzerinden sağlıyorum” şeklinde konuştu

Projeyi geliştirmek istiyor
Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, ilerleyen zamanlarda imkanlar dahilinde sistemi büyüterek, komşularının da faydalanmasını sağlamayı hedeflediğini belirterek, “İlerleyen zamanda benim temel projem daha geliştirmek. Burası Eskiçokdeğirmen Mahallesi olduğundan eskiden değirmen ve su çok vardı. Ben de ilerleyen zamanda buraya bir değirmen sistemi kurup 10 kw kadar elektrik üretip evin ve birkaç hanenin elektriğini sağlayabiliriz. İlerleyen zamanda komşularımıza da elektrik verebiliriz. Ama bunun için de biraz maliyet gerekiyor, parayı fazla tutan bir sistem. Benim kurduğum sistem düşük maliyetle ile oldu” ifadelerine yer verdi.

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