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"Sudan bu stratejik alanda Türkiye'yi tercih etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

"Sudan bu stratejik alanda Türkiye'yi tercih etti"

HARTUM (AA) – AYDOĞAN KALABALIK – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dün sona eren Hartum temaslarını ve yansımalarını ülkedeki gazeteci ve milletvekillerine sorduk.

Sudan Parlamentosunda Muhalif Islah el-An Partisi milletvekili Dr. Abdurrahman Fudeyl, Türkiye ile Sudan ilişkilerini stratejik ve tarihi olarak nitelendirdi.

Fudeyl, Sudan’ın İngilizlere karşı Osmanlıların yanında yer aldığını özellikle de Darfur bölgesinde İngilizlere karşı Halife’ye sonuna kadar destek verildiğini söyledi.

Sudan’ın coğrafi konumundan dolayı Türkiye ile ilişkilerinin stratejik boyutunun önemli olduğunun altını çizen milletvekili Fudeyl, Sudan’ın Kızıldeniz’de en uzun sahili olan ülkelerden biri olduğunu ve bu bölgelerde tarih boyunca askeri üsler bulunduğunu kaydetti.

Fudeyl, bölgede yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle Sudan’ın Kızıldeniz kıyılarını değerlendiremediğini, bu bölgelerin askeri ve güvenlik alanında aktif hale getirilmesinin hem Sudan'ın hem de Afrika’nın güvenliği için önem arz ettiğini vurguladı.

- Sevakin adası meselesi

Sevakin adasının Türkiye’ye tahsis edilmesinden bazı ülkelerin rahatsız olduğuna dikkati çeken Fudeyl, bu stratejik bölgenin Sudan’ın güvenliğini sağladığı gibi Türkiye'nin de bölgede fiilen var olmasının önünü açacağını ifade etti.

Fudeyl, "Sudan geçmişte uzun bir müddet beraber yürüdüğü Türklerle müstakbelde de yakın olmak için işbirliğine giriyor. ABD, Rusya ve diğer ülkeler de bu stratejik alanda yer almak istiyordu ancak Sudan Türkiye'yi tercih etti.” dedi.

- Türk asıllı kadın milletvekili

“Türkiye-Sudan yakınlaşmasını bütün gücümle destekliyorum.” diyerek söze başlayan iktidardaki Milli Kongre Partisi Türk asıllı kadın Milletvekili Abla Mehdi Abdulmunim, Sudan’ın kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olduğunu ancak yabancı ülkelerin müdahalelerinden dolayı çok zarar gördüğünü ifade etti.

Abdulmunim, “Türkiye ile başlayan siyasi ve ekonomik yakınlaşma doğru yönde atılmış adımlardır ve Türkiye çok doğru bir tercihtir. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra toplumsal yakınlaşmayı da sağlamamız gerekir.” ifadelerini kullandı.

Koalisyon ortaklarından Ribat el Kavmi Partisi Milletvekili Salih Yahya Girra, Türkiye’nin büyük bir bölge ülkesi olduğunu kendileri için İslam, ekonomi ve kalkınmayı temsil ettiğini belirtti.

“Üçüncü dünya ülkeleri Türkiye’yi gelişen, yükselen, bölgenin kritik meselelerinde doğru yerde duran ve kimsesizlerin yanında yer alan bir ülke olarak görüyor.” ifadesini kullanan Girra, Sudanlıların Türkiye ile yakınlaşmadan son derece memnun olduğunu ve ilişkilerin daha da ileri gitmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

- "Bu ortaklıktan rahatsız olan kesimlerin olması gayet normal"

Sudanlı gazeteci Muhammed Osman er-Radı, Hartum ve Ankara arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmanın, ilişkilerin geleceği bakımından önemli bir atlama tahtası olarak yorumlanabileceğini ifade etti.

Erdoğan’ın geçen yıl Sudan’a düzenlediği ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilere yeni bir boyut kazandırdığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuad Oktay’ın ziyaretinin de bunun bir tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

Türkiye-Sudan yakınlaşması ülkedeki siyasi parti mensupları ve kamuoyunda eleştiri olup olmadığı şeklindeki soruya Sudanlı gazeteci Radı şöyle cevap verdi:

“Bu büyüklükteki bir yakınlaşma ve ortaklıktan rahatsız olan kesimlerin olması gayet normal. Eleştiriler resmi ağızlardan, muhalefet parti temsilcileri veya gazetelerden değil sadece sosyal medyadaki bazı şahıslar tarafından yapılan kısık sesli serzenişler şeklinde." dedi.

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