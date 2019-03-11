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Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, Hartum Üniversitesinin diyalog girişiminden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:13 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, Hartum Üniversitesinin diyalog girişiminden memnun

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Hartum Üniversitesinin ülkedeki mevcut durumla ilgili bir "diyalog ve siyaset platformu" düzenleme girişimini memnuniyetle karşıladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Beşir, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Abdulmelik Muhammed Abdurrahman başkanlığındaki Hartum Üniversitesi heyetini kabul etti.

Diyalog ve Siyaset Platformu Başkanı Abdurrahman, platformun amacının ülkedeki son gelişmeleri ele almak ve sorunlara tüm tarafların uzlaşısıyla kesin çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Abdurrahman, Hartum Üniversitesinin ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Beşir de Hartum Üniversitesinin diyalog girişimini memnuniyetle karşıladı.

Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, 20 Ocak'ta akademisyenlere diyalog ve siyaset platformu girişimi kapsamında komisyon kurulması talimatı vermişti.

Platform, ulusal uzlaşıyı sağlamak ve siyasi krizin aşılması için bilimsel araştırma ve tüm siyasi taraflarla diyalog yoluyla ülkenin kamu politikalarını etkileyecek görüşler sunmayı amaçlıyor.

Hartum Üniversitesinden 541 akademisyen, 31 Ocak'ta geçici hükümetin kurulmasını talep eden ve protesto gösterilerini destekleyen bildiriye imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyalog ve siyaset girişimi Hartum Üniversitesi Ömer el-Beşir

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