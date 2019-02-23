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Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin temsilcisi ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi kabul etti.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atiyye'nin başkent Hartum'da Beşir ile bir araya geldiği görüşmede, askeri ve savunma ilişkileri ile ortak kalkınma projeleri görüşüldü.

Atiyye görüşmede, ülkesinin "Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi"ne imza atmayan silahlı gruplarla müzakereleri sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Katar Savunma Bakanı Atiyye, resmi ziyaret kapsamında bu akşam Hartum'a gelmişti.

Katar Emiri Al Sani, yakın zamanda yaptığı açıklamada, ülkesinin Sudan'ın birliği ve istikrarını destekleme konusundaki tutumunun sabit olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Darfur bölgesi, 2003'ten bu yana Sudan ordusu ile silahlı hareketler arasında yaşanan, 300 bin kişinin ölümüne neden olan ve 2,5 milyon kişiyi yerinden eden savaşa tanıklık ediyor.

Sudan'ın Darfur bölgesindeki yönetim karşıtı Adalet ve Eşitlik Hareketi ile Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Halk Kurtuluş Ordusu, Temmuz 2011'de "Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi"ni reddetmiş ancak Özgürlük ve Adalet Hareketi imza atmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da 27-31 Mayıs 2011 tarihlerinde Darfur Tüm Paydaşlar Konferansı düzenlenmiş ve söz konusu konferansta "Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi" kabul edilmişti. Akabinde 14 Temmuz 2011 tarihinde Doha'da, Sudan Hükümeti ile Darfurlu isyancı gruplardan Özgürlük ve Adalet Hareketi arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

Sudan'daki resmi istatistiklere göre Katar, Sudan'a tarım, turizm ve gayrimenkul gibi 40 projeyle 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

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