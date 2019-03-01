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Sudan Cumhurbaşkanı Beşir partisindeki yetkilerini devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, lideri olduğu iktidardaki Ulusal Kongre Partisindeki tüm yetkilerini yardımcısı Ahmed Harun'a devretti - Harun, parti yönetiminin kararıyla kısa süre önce Faysal Hasan İbrahim'in yerine genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, lideri olduğu iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'ndeki (UKP) tüm yetkilerini yardımcısı Ahmed Harun'a devretti.

UKP'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Ulusal Kongre Partisi'ndeki (UKP) tüm yetkilerini yardımcısı Ahmed Harun'a devretti. Harun, Beşir'in yerine yeni liderin seçileceği kongreye kadar görevini sürdürecek." denildi.

Harun, kısa süre önce parti yönetiminin kararıyla Faysal Hasan İbrahim'in yerine genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.

İktidar partisinden, salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Parti bir geçiş sürecinde. Gelecek dönemde partiye güçlü ve muktedir bir lider arıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Parti, ülkede yaşanan son gelişmeler üzerine nisanda yapılması planlanan genel kongrenin süresiz ertelendiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Beşir'in, cuma akşamı Olağanüstü Hal (OHAL) kararını açıkladığı konuşmasındaki ifadeleri, ayrılık mesajı olarak algılanmıştı.

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş da Beşir'in, partisinin liderliğini bırakacağını ve UKP'nin 2020 seçimlerine yeni bir isimle katılacağını açıklamış ancak şu ana kadar Beşir'den bunu doğrulayan bir açıklama gelmemişti.

- OHAL ilanı

Ülkede 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Beşir, 22 Şubat'ta, ulusal uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıklarına ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti. Ülkede ayrıca OHAL savcılıkları ve mahkemeleri kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ahmed Bin Avf, OHAL'in güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ilan edildiğini belirtmişti.

- Gösteriler

Hartum yönetimi, 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler, OHAL sonrasında da sürüyor.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre ise 51 kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer el-Beşir Sudan Ulusal Kongre Partisi

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