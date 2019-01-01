Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'den vatandaşlarına teşekkür

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, dahili ve harici nedenlerle bulundukları zor ekonomik süreçte, sabırlarından dolayı ülkesinin vatandaşlarına teşekkür etti.

Beşir, Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasının 63'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların üstesinden gelebiliriz. Etkisini hissediyoruz. Sabrı ve anlayışından dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor ve geçici merhaleyi aşmak üzere olduğumuza ve kapsamlı ilerleme yoluna geri döneceğimize güvenimiz tam." dedi.

Ayrıca Beşir, siyasi güçler ve partileri, ülke sorunlarıyla uğraşırken özellikle ekonomik meselelerde, rekabet ve siyasi kazanç düşünmeden alternatifler önerme konusunda cömertçe katkıda bulunmaya çağırdı.

- "2019 bütçesi vatandaşın sıkıntılarını hafifletecek"

Tüm kamu kurumlarının üretime dayalı bir stratejiyle ekonomik krizden çıkmak için ilk kez hedeflerini gerçekleştirecek plan ve programlara dayanan yol haritası oluşturduğuna değinen Beşir, 2019 bütçesinin vatandaşın sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığını, birçok üründeki desteklemeyi koruduğunu, maaşların artırılmasını ve yeni vergilendirmenin desteklenmesini kapsadığını aktardı.