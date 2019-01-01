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Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'den vatandaşlarına teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir: - "Bu (ekonomik) sıkıntıların üstesinden gelebiliriz. Etkisini hissediyoruz. Sabrı ve anlayışından dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor ve geçici merhaleyi aşmak üzere olduğumuza ve kapsamlı ilerleme yoluna geri döneceğimize güvenimiz tam"

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, dahili ve harici nedenlerle bulundukları zor ekonomik süreçte, sabırlarından dolayı ülkesinin vatandaşlarına teşekkür etti.

Beşir, Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasının 63'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların üstesinden gelebiliriz. Etkisini hissediyoruz. Sabrı ve anlayışından dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor ve geçici merhaleyi aşmak üzere olduğumuza ve kapsamlı ilerleme yoluna geri döneceğimize güvenimiz tam." dedi.

Ayrıca Beşir, siyasi güçler ve partileri, ülke sorunlarıyla uğraşırken özellikle ekonomik meselelerde, rekabet ve siyasi kazanç düşünmeden alternatifler önerme konusunda cömertçe katkıda bulunmaya çağırdı.

- "2019 bütçesi vatandaşın sıkıntılarını hafifletecek"

Tüm kamu kurumlarının üretime dayalı bir stratejiyle ekonomik krizden çıkmak için ilk kez hedeflerini gerçekleştirecek plan ve programlara dayanan yol haritası oluşturduğuna değinen Beşir, 2019 bütçesinin vatandaşın sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığını, birçok üründeki desteklemeyi koruduğunu, maaşların artırılmasını ve yeni vergilendirmenin desteklenmesini kapsadığını aktardı.

Sudan Cumhurbaşkanı, üretim ve ithalatta ve temel maddelerle ilaçların dağıtımında yeni bir sistem geliştirdiklerini, dış müdahalelere karşı ayakta kalacak bir bankacılık sitemine güvenin yeniden tesisi için güçlü bir program belirlediklerini açıkladı ancak söz konusu sistem ve programın detaylarından bahsetmedi.

Beşir, ekonominin verimliliğini artırmak için Körfez ülkelerinin yanı sıra dost ülkeler Türkiye, Çin, Rusya ve Belarus ile milli üretimi destekleyecek ikili anlaşmalar imzaladıklarını sözlerine ekledi.

Sudan Meclisinden önceki gün geçen 2019 bütçesinde 3,4 milyar dolar gelir ve 4,1 milyar dolar gider hesaplanmış, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,3 açık vereceği öngörülmüştü.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, başkent Hartum'un aralarında olduğu birçok vilayete yayılan gösterilere sahne oluyor.

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Sudan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir

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