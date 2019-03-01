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Sudan Cumhurbaşkanı iktidar partisinin başkanlığından istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir iktidar partisinin başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, neredeyse 13 yıl süren iktidarına karşı 2 aydır süren protestolar nedeniyle iktidar partisinin başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.Partiden yapılan açıklamada, El Beşir’in, Ulusal Kongre Partisi Genel Başkanlığı yetkilerini, ikinci genel kurul toplantısına kadar Başkan Yardımcısı Ahmed Harun’a devrettiği bildirildi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir iktidar partisinin başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, neredeyse 13 yıl süren iktidarına karşı 2 aydır süren protestolar nedeniyle iktidar partisinin başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada, El Beşir’in, Ulusal Kongre Partisi Genel Başkanlığı yetkilerini, ikinci genel kurul toplantısına kadar Başkan Yardımcısı Ahmed Harun’a devrettiği bildirildi. Genel kurul toplantısı için tarih belirlenmedi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Başkan Yardımcısı Harun’un, El Beşir’in kendisini ülke lideri olarak ulusal görevlere adamak için bu adımı attığını söylediği bilgisi yer aldı.
El Beşir gibi bu haftanın başlarında Ulusal Kongre Partisi’nin başkan yardımcılığına atanan Harun da Sudan’ın Darfur bölgesinde işlenen savaş suçları iddialarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor.

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