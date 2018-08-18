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Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı İbrahim Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı Faysal Hassan İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı Faysal Hassan İbrahim ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Sudan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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