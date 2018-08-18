Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı İbrahim Ankara'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı Faysal Hassan İbrahim ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Sudan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum