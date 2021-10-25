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  4. Son Dakika: Sudan'da darbe! Parti liderleri gözaltına alındı

Son Dakika: Sudan'da darbe! Parti liderleri gözaltına alındı

25.10.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

Son Dakika: Sudan'da darbe! Parti liderleri gözaltına alındı

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

GÖSTERİLER BAŞLADI

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

İNTERNET VE TELEFON HATLARINDA KESİNTİLER YAŞANIYOR

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Sudan
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