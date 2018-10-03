Sudan'da iki askeri uçak çarpıştı

Sudan’ın başkenti Hartum’un havalimanında 2 askeri nakliye uçağı çarpıştı. Sudan Hava Kuvvetlerine ait olduğu belirtilen uçakların modellerinin Antonov An-32 ve Antonov An-26 olduğu gözlendi. Yetkililer kazanın sebebi hakkında açıklamada bulunmadı. Kazanın ardından havalimanındaki bütün uçuşlar iptal edildi. Yetkililer kazada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi
KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!
ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum