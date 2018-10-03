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Sudan'da iki askeri uçak çarpıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2018 23:28 | Son Güncelleme

Sudan’ın Hartum Havaalanında 2 askeri nakliye uçağı çarpıştı.

Sudan’ın başkenti Hartum’un havalimanında 2 askeri nakliye uçağı çarpıştı. Sudan Hava Kuvvetlerine ait olduğu belirtilen uçakların modellerinin Antonov An-32 ve Antonov An-26 olduğu gözlendi. Yetkililer kazanın sebebi hakkında açıklamada bulunmadı. Kazanın ardından havalimanındaki bütün uçuşlar iptal edildi. Yetkililer kazada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Sudan uçak Kaza

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