Sudan'da iki askeri uçak çarpıştı

Sudan’ın başkenti Hartum’un havalimanında 2 askeri nakliye uçağı çarpıştı. Sudan Hava Kuvvetlerine ait olduğu belirtilen uçakların modellerinin Antonov An-32 ve Antonov An-26 olduğu gözlendi. Yetkililer kazanın sebebi hakkında açıklamada bulunmadı. Kazanın ardından havalimanındaki bütün uçuşlar iptal edildi. Yetkililer kazada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.



