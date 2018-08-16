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Sudan'da ilkokul çocuklarını taşıyan tekne battı: 22 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Sudan'da Nil Nehri'nde ilkokul öğrencilerini taşıyan bir teknenin batması sonucu 22 öğrenci hayatını kaybetti.

Sudan'da ilkokul çocuklarını taşıyan tekne battı: 22 ölü

Ülkenin kuzeyindeki El-Buheyra bölgesinden geçen Nil Nehri'nde seyir halindeki botta 40'tan fazla öğrenci bulunuyordu.

Alabora olan bottaki çocukların Kabna köyündeki okuldan geri dönüş yolunda olduğu kaydedildi.

Hadisenin ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma birimleri, nehrin içinde kaybolduğu sanılan çocukları arama faaliyetlerine devam ediyor.

Teknenin şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle motorunda oluşan arıza nedeniyle battığı bildirildi.

Sudan, 22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkisinde.

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Sudan tekne battı ilkokul çocukları hayatını kaybetti

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