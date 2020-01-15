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  4. Sudan'da 'isyan' bastırıldı,istihbaratçılara gözaltı

Sudan'da 'isyan' bastırıldı,istihbaratçılara gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 02:14 | Son Güncelleme

Sudan'da güvenlik güçleri, İstihbarat Teşkilatına bağlı kapatılan Operasyonlar Biriminin başkentteki merkezine düzenlediği operasyonda, 43 istihbarat görevlisini gözaltına aldı.

Sudan'da 'isyan' bastırıldı,istihbaratçılara gözaltı

Yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri, başkentte öğle saatlerinden bu yana silahlı mukavemet gösteren ve teslim olmayı reddeden istihbaratçıların bulunduğu Kafuri bölgesindeki karargahı tank ve ağır silahlarla kuşattı. Operasyonda karargah kontrol altına alındı.

Olayla ilişkili 43 istihbarat görevlisi gözaltına alınırken, Sudan istihbaratı, Operasyonlar Birimi mensuplarının başlattığı isyanın yapılan müzakereler sonucu sona erdiğini ve direnen istihbarat görevlilerinin silahlarıyla teslim olduğunu açıkladı.

Askeri bir kaynak, İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki Operasyonlar Birimininden askerlerin, birimin kapatılması ve bazı mensuplarının farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini kaydetmişti.

BAZI NOKTALARDA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Sudan'da ordunun, maaşlarını ve tazminatlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle ayaklanan istihbarat mensuplarına yönelik operasyonunda, bazı noktalarda taraflar arasında çatışmalar sürüyor.

Güvenlik güçleri, başkentin Riyad ve Soba bölgelerindeki istihbarat merkezlerinin ele geçirilmesi için gece geç saatlerde operasyon başlattı. Ordu ile karargahlardaki bazı istihbarat üyeleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda ağır silahlar da kullanılıyor.

Yerel kaynaklar da ordu ile isyancı istihbaratçılar arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Soba bölgesindeki istihbarat karargahında, bir askerin öldüğünü birinin yaralandığını kaydetti.

HAVAN MERMİSİ EVE İSABET ETTİ, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'un doğusundaki Soba bölgesinde bir eve havan mermisi düştü. Olayda baba olay yerinde, iki çocuğu ise hastaneye kaldırılırken öldü.

'DARBE' İDDİASI

Operasyonlar Birimi bünyesindeki bazı istihbaratçılar, görevlerinin sona ermesinin ardından ödenen parayı az buldukları gerekçesiyle ordunun Hartum'un çeşitli noktalarındaki istihbarat karargahlarında ve havalimanı civarında protesto başlatmış, havaya ateş açarak güvenlik güçlerine teslim olmayı reddetmişlerdi.

Sudan’da Genel İstihbarat Teşkilatı üyelerinin düşük maaş gerekçesiyle isyan başlatarak darbe girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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