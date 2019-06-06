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Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahı önünde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti.

Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Sudan ordusu, Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi çağrısı yapan halka Pazartesi sabahı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kanlı olayın ardından bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulundu.

Doktorlar Komitesi saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığını, çoğunun sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

THY SUDAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan şiddet olayları sonrası başkent Hartum seferlerini iptal etti.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 Haziran Salı günü saat 20.25’te planlanan TK 0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile 5 Haziran Çarşamba günü saat 00.30’da yapılması planlanan TK 0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı hava yolu şirketleri de bu ülkeye planlanan uçuşlarını iptal etmişti.

ABD VE İNGİLTERE'DEN KINAMA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Norveç yönetimleri, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan şiddet içeren saldırıları kınadı.

Açıklamada, "Üç ülke, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan ve pek çok barışçıl sivil göstericinin ölümüne ve bazılarının da yaralanmasına neden olan şiddet içeren saldırıları kınamaktadır. Askeri Geçiş Konseyi, bu saldırıların talimatını vermekle Sudan'daki barışı ve geçiş sürecini tehlikeye atmıştır." denildi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler sonunda ordunun 11 Nisan'da yönetime el koymasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Sivil yönetime geçilmesi için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin kurulması konusunda askeri yetkililerle görüşüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan çatışma

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