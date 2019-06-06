Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı hava yolu şirketleri de bu ülkeye planlanan uçuşlarını iptal etmişti.

Açıklamada, "Üç ülke, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan ve pek çok barışçıl sivil göstericinin ölümüne ve bazılarının da yaralanmasına neden olan şiddet içeren saldırıları kınamaktadır. Askeri Geçiş Konseyi, bu saldırıların talimatını vermekle Sudan'daki barışı ve geçiş sürecini tehlikeye atmıştır." denildi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler sonunda ordunun 11 Nisan'da yönetime el koymasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Sivil yönetime geçilmesi için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin kurulması konusunda askeri yetkililerle görüşüyordu.

