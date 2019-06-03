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Protestoculara ordu müdahale etti: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Bakanlık çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu, müdahalede en az 2 protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Protestoculara ordu müdahale etti: Ölü ve yaralılar var

Sudan Doktorlar Komitesi de gösterilere müdahale sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu yönetimiyle müzakere yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan darbe müdahale Hartum

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