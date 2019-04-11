Sudan'da protestoların simgesi genç kadın Alaa Salah!

19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını istediği gösterilere sahne olan Sudan'da olaylar giderek tırmanırken bu sabah Ordu devreye girdi.
ORDU EL-BEŞİR'İN SARAYINI KUŞATTI
Ordu birliklerinin devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin televizyon binasına girdiği belirtilirken, Sudan devlet televizyonundan yapılan açıklamada ordunun, el-Beşir yönetimini görevden aldığı duyuruldu.
'PROTESTOLARIN SİMGESİ': ALAA SALAH
Tüm bu gelişmeler tüm dünyanın gözünü Sudan'a çevirmesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntü yeniden gündem oldu.
Pazartesi günü bir aracın üzerine çıkıp devrim manasına gelen 'Thowra!' sloganıyla şarkı söyleyerek etrafına toplanan, çoğunluğu kadın olan topluluğa 'Thowra!' diye tempo tutturan kadının görüntüsü, Sudan'daki protestoların simgesi haline geldi.
Beyazlara bürünmüş kadın eylemcinin "Kadının yeri evidir" deyimi yerine "Kadının yeri devrimdir" sloganını attığı görüntüler, çevresindekilerin havaya kaldırıp kayıt yaptıkları cep telefonlarından tüm dünyaya ulaştı ve yüzbinlerce kez paylaşıldı.
Don’t know her name, but this Woman in #Sudan is leading rallies, standing on car roofs, and pleading for change against autocratic Bashir.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) 9 Nisan 2019
Here she is singing “Thawra” (Revolution). Remember this voice: pic.twitter.com/0JG31Tp4rZ
'KANDAKA DİRİLDİ' YORUMLARI
Sudanlıların kadın protestocuları 'Kandaka' diye nitelemesi de dikkat çekerken, bu sözün antik Sudan'da Nübye hanedanlığının savaşçı kraliçelerine verilen bir unvan olduğu belirtildi. 'Kandaka' denilen kraliçelerin kendilerinden sonraki kuşaklara ülkesi için sonuna kadar mücadele eden güçlü, hak sahibi kadınları miras bıraktığı yorumları yapıldı.
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