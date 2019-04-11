Sudan'da protestoların simgesi genç kadın Alaa Salah!

19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını istediği gösterilere sahne olan Sudan'da olaylar giderek tırmanırken bu sabah Ordu devreye girdi.

ORDU EL-BEŞİR'İN SARAYINI KUŞATTI

Ordu birliklerinin devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin televizyon binasına girdiği belirtilirken, Sudan devlet televizyonundan yapılan açıklamada ordunun, el-Beşir yönetimini görevden aldığı duyuruldu.

'PROTESTOLARIN SİMGESİ': ALAA SALAH

Tüm bu gelişmeler tüm dünyanın gözünü Sudan'a çevirmesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntü yeniden gündem oldu.

Pazartesi günü bir aracın üzerine çıkıp devrim manasına gelen 'Thowra!' sloganıyla şarkı söyleyerek etrafına toplanan, çoğunluğu kadın olan topluluğa 'Thowra!' diye tempo tutturan kadının görüntüsü, Sudan'daki protestoların simgesi haline geldi.

Beyazlara bürünmüş kadın eylemcinin "Kadının yeri evidir" deyimi yerine "Kadının yeri devrimdir" sloganını attığı görüntüler, çevresindekilerin havaya kaldırıp kayıt yaptıkları cep telefonlarından tüm dünyaya ulaştı ve yüzbinlerce kez paylaşıldı.