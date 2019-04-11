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Sudan'da protestoların simgesi genç kadın Alaa Salah!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2019 08:23 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle başlatılan gösterilerde kadınların görünürlüğü dikkat çekerken, bir aracın üstüne çıkıp kalabalığa devrim sloganı attıran kadının görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Tüm dünyada bir anda gündem olan genç kadın 'protestoların simgesi' olarak yorumlandı. Bunun 'Kandaka' denilen Nübye kraliçelerinin mirası olduğu yorumları yapıldı.

Sudan'da protestoların simgesi genç kadın Alaa Salah!

19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını istediği gösterilere sahne olan Sudan'da olaylar giderek tırmanırken bu sabah Ordu devreye girdi.

ORDU EL-BEŞİR'İN SARAYINI KUŞATTI

Ordu birliklerinin devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin televizyon binasına girdiği belirtilirken, Sudan devlet televizyonundan yapılan açıklamada ordunun, el-Beşir yönetimini görevden aldığı duyuruldu.

'PROTESTOLARIN SİMGESİ': ALAA SALAH

Tüm bu gelişmeler tüm dünyanın gözünü Sudan'a çevirmesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntü yeniden gündem oldu.

Pazartesi günü bir aracın üzerine çıkıp devrim manasına gelen 'Thowra!' sloganıyla şarkı söyleyerek etrafına toplanan, çoğunluğu kadın olan topluluğa 'Thowra!' diye tempo tutturan kadının görüntüsü, Sudan'daki protestoların simgesi haline geldi.

Beyazlara bürünmüş kadın eylemcinin "Kadının yeri evidir" deyimi yerine "Kadının yeri devrimdir" sloganını attığı görüntüler, çevresindekilerin havaya kaldırıp kayıt yaptıkları cep telefonlarından tüm dünyaya ulaştı ve yüzbinlerce kez paylaşıldı.

'KANDAKA DİRİLDİ' YORUMLARI

Sudanlıların kadın protestocuları 'Kandaka' diye nitelemesi de dikkat çekerken, bu sözün antik Sudan'da Nübye hanedanlığının savaşçı kraliçelerine verilen bir unvan olduğu belirtildi. 'Kandaka' denilen kraliçelerin kendilerinden sonraki kuşaklara ülkesi için sonuna kadar mücadele eden güçlü, hak sahibi kadınları miras bıraktığı yorumları yapıldı.

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Sudan Ömer el-Beşir Alaa Salah kandaka ordu

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