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  4. Sudan'da salgın ilan edilmişti! Ölenlerin sayısı 1000'i aştı

Sudan'da salgın ilan edilmişti! Ölenlerin sayısı 1000'i aştı

19.11.2024 18:50
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Sudan'da 12 Ağustos'ta salgın ilan etmişlerdi. Kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bir hayli yükseldi. Hastalık giderek yayıldı ve ölü sayısının 1000'i geçtiği bildirildi.

Sudan'da salgın ilan edilmişti! Ölenlerin sayısı 1000'i aştı

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında toplam vaka sayısının 38 bin 817'ye ulaştığı belirtildi. Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1072'ye çıktığı ifade edildi. Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

12 AĞUSTOS'TA KOLERA SALGIN OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ!

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti. BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sudan salgın
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