Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Ülkede Ömer el Beşir'in darbeyle devrilmesinin ardından muhalif gruplar ve askeri yönetim arasında geçiş konseyinin sivillerden oluşturulması için müzakereler yürütülüyordu. Taraflar üç yıl görevde kalacak bir geçiş süreci üzerinde uzlaşıya varmış, bu süreçte sivillerin ne kadar rol üstleneceği konusunda müzakereler tıkanmıştı.

Ancak dün başken Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı binası önünde sivil geçiş konseyi talebiyle oturma eylemi yapan göstericilerin üzerine ateş açıldı ve en az 35 kişi hayatını kaybetti.

Muhalefet orduyu katliam yapmakla suçlarken ordu adına açıklama Askeri Geçiş Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdülfettah el Burhan'dan geldi.

El Burhan, televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında "Askeri konsey muhalefet ile vardığı tüm anlaşmaları feshetmiştir. Dokuz aydan kısa süre içerisinde erken seçime gidilmesi yönünde çağrı yapılacaktır" dedi.

El Burhan Pazartesi günü başkent Hartum'da yaşananların ise soruşturulacağını ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin başkanı ayrıca iktidarı düzenlenecek olan erken seçimleri kazanan sivil yönetime devredeceklerini de ifade ederek "Sudan sadece sandık iradesiyle yönetilebilir" dedi.