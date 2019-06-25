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Ülkede üç haftadır internet kapalı, sadece tek bir kişi girebiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Sudan'da askeri yönetimin protestoları kanla bastırmasının ardından kestiği internet hizmeti, sadece tek bir kişi için sağlanmaya başlandı.

Ülkede üç haftadır internet kapalı, sadece tek bir kişi girebiliyor

Sudan'da halk protestolarına koşut 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer Beşir'i deviren, ardından birbirlerine darbe yapmaya başlayan askeri yönetimin halkı bastırmak için kapattığı internet açıldı, ama tek bir kişi için...

AVUKAT KENDİ ADINA AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

BBC'ye konuşan Sudanlı avukat Abdel Adhim Hasan, internetin üç haftalık kapatılmadan sonra açıldığını, ama bunun sadece kendisi için yapıldığını söyledi.

Askeri yönetimin emriyle uygulanan internet kesintisiyle ilgili telekom operatörü Zain Sudan'a açtığı davayı kazandığını duyuran avukat Hasan, davayı kendi adına açtığını ve hukuki zaferden sadece kendisinin faydalanabildiğini belirtti.

SUDAN HALKININ TAMAMI İÇİN YENİDEN BAŞVURU

Sudan'da karmaşık hackleme operasyonlarına gerek kalmadan internete erişim sağlayan tek sivil vatandaş olduğunu vurgulayan Hasan, bu hakkı Sudan halkının tamamı için kazanmak amacıyla bugün yeniden mahkemeye başvuracağını dile getirdi.

Operatörün interneti kesmek için yazılı emirleri gösteremediğini aktaran Sudanlı avukat, "Herkes sorumluluktan kaçmaya çalışıyor, kimse kişisel yükümlülük almıyor. Bu bir suçtur ve uluslararası insan hakları ihlalidir" diyerek şöyle devam etti:

BİR MİLYONUN ERİŞİMİ YENİDEN TESİS EDİLSİN DİYE

"Umarım bu haftanın sonunda bir milyon kişinin internete erişimi yeniden tesis edilecek."

KATLİAM KARANLIĞI

Halk protestolarının askerlerin yönetimi bırakması ve demokrasiye geçilmesi talebiyle devam etmesi üzerine askeri yönetim 3 Haziran'da başkent Hartum'da protestocuların oturma eylemi düzenlediği dev çadırda katliam yapmış, onlarca kişiyi öldürtmüştü. O zamandan beri internet kesik. BBC, mahkeme kararına rağmen bugün Hartum'da internetin kapalı olduğunu teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan internet Erişim

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