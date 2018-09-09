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Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Güney Sudan'da 20 kişiyi taşıyan bir ticari yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Kazada Kazada kurtulan üç yolcudan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'da 20 kişiyi taşıyan bir ticari yolcu uçağı düştü.

Başkent Juba'dan havalanan uçağın Yirol kasabası yakınlarında bir göle düştüğü ve 20 yolcudan 17'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE 2 YOLCU KURTULDU

Kurtulan yolcuların 6 yaşında bir çocuk, bir yetişkin ve durumu ciddiyetini koruyan Avrupalı bir turist olduğu belirtildi.

Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken, uçağın düştüğü Yirol kasabası ülkedeki iç savaşın merkezlerinden biri olarak biliniyor.

SUDAN

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