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Sudan Devlet Başkanı Beşir'den barış çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den barış çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, silahlı hareketler ve yasaklı siyasi partilere barış çağrısında bulundu.

Beşir, Sudan devlet televizyonunda yayımlanan bayram konuşmasında, ülkeye karşı silah doğrultmaktan vazgeçenler için af ilan ederek, silahlı hareketler ve yasaklı siyasi partilere barış çağrısı yaptı.

Ömer el-Beşir, "Bu mübarek günlerin, bizlere yeni ufuklar açacağından eminiz. Bu günde ulusal diyalog belgesinin uygulanmasına tam bağlılığımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin barış ve diyaloğu tüm engellerin ve farklılıkların üstesinden gelmenin bir yolu olarak gördüğüne vurgu yapan Beşir, "Silahlı hareketleri ve hâlâ beklemede olan siyasi partileri umut veren bir Sudan'ın inşasına katkıda bulunmaya çağırıyorum." dedi.

- Ulusal diyalog süreci

Sudan Devlet Başkanı Beşir, 2014'te ulusal diyalog girişimi başlattı. Yaklaşık 2 yıl aralıklarla süren diyalog görüşmelerine bazı siyasi güçler ve silahlı gruplar katılırken bazı kesimler bu süreci boykot etti.

Görüşmeler, Ekim 2016'da "ulusal uzlaşı hükümeti kurulması ve üzerinde uzlaşma sağlanan kalıcı anayasa hazırlanması" yönünde tavsiye kararlarıyla sona erdi.

Beşir geçen ay ülkedeki silahlı gruplarla sağlanan ateşkes süresini bu yılın sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Böylece devlet ve silahlı gruplar arasında 2016'nın haziran ayında başlayan ateşkes kararı 7'nci kez uzatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
barış Ömer el-Beşir Sudan

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