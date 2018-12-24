NISS'ın halkın güvenliğini korumada gösterdiği çabaları da öven Beşir, NISS'ın ülkede hizmet akışının sağlanmasında hükümete destek verdiğini ifade etti.

Halka "söylentilere ve yılgınlık yaratan haberlere itibar etmemeleri" çağrısında bulunan Beşir, güvenlik güçleri arasındaki koordinasyon çabalarından ise övgüyle söz etti.

Görüşmede Beşir, hükümetin halk için onurlu bir yaşam sağlamak amacıyla ekonomik reformlar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşir, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) yetkilileriyle görüştü.

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin yaptığı ilk açıklamada halka onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik reformlar yapılacağı vaadinde bulundu.

- Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden Beşir'e "destek"

Öte yandan NISS Başkanı Salah Goş, "Başkomutana" (Ömer el-Beşir) desteklerini ifade etti.

Goş, NISS'ın ülke ve halkın güvenliğini koruma ve ulusal kazanımları muhafaza etme noktasındaki anayasal görevlerini yerine getireceğini dile getirdi.

İnsanların barışçıl şekilde görüşlerini ifade etmeye hakları olduğunu ve buna saygı duyduklarını söyleyen Goş, göstericileren "halkın terörize edilmemesi, mülklerine saldırılmaması ve kamu malına zarar verilmemesi" çağrısında bulundu ve bunun "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Beşir'in ülkede kötüleşen ekonomik durumun protesto edildiği ve 14 eyalete yayılan gösterilerin başlamasının ardından ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtiliyor.

- Sudan'daki gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.