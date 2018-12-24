HABER

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den "ekonomik reform" vaadi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 22:33 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den "ekonomik reform" vaadi

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin yaptığı ilk açıklamada halka onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik reformlar yapılacağı vaadinde bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşir, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede Beşir, hükümetin halk için onurlu bir yaşam sağlamak amacıyla ekonomik reformlar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Halka "söylentilere ve yılgınlık yaratan haberlere itibar etmemeleri" çağrısında bulunan Beşir, güvenlik güçleri arasındaki koordinasyon çabalarından ise övgüyle söz etti.

NISS'ın halkın güvenliğini korumada gösterdiği çabaları da öven Beşir, NISS'ın ülkede hizmet akışının sağlanmasında hükümete destek verdiğini ifade etti.

Sudan Devlet Başkanı ayrıca, halkın bankacılık sektörüne yönelik güvenini geri kazandıracak reel önlemler alınacağı sözü verdi.

Beşir'in görüşmede NISS yetkililerinden ülkedeki olaylar, yansımaları ve alınan önlemlere ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

- Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden Beşir'e "destek"

Öte yandan NISS Başkanı Salah Goş, "Başkomutana" (Ömer el-Beşir) desteklerini ifade etti.

Goş, NISS'ın ülke ve halkın güvenliğini koruma ve ulusal kazanımları muhafaza etme noktasındaki anayasal görevlerini yerine getireceğini dile getirdi.

İnsanların barışçıl şekilde görüşlerini ifade etmeye hakları olduğunu ve buna saygı duyduklarını söyleyen Goş, göstericileren "halkın terörize edilmemesi, mülklerine saldırılmaması ve kamu malına zarar verilmemesi" çağrısında bulundu ve bunun "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Beşir'in ülkede kötüleşen ekonomik durumun protesto edildiği ve 14 eyalete yayılan gösterilerin başlamasının ardından ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtiliyor.

- Sudan'daki gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!
Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisiTank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NISS Ömer Beşir Sudan

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.