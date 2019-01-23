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Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sudan Devlet Başkanı Beşir, bir ayı aşkın süredir ülkesinde yaşanan gösterilerin ardından ilk kez gerçekleştirdiği yurt dışı ziyareti çerçevesinde geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Beşir, ülkesinin maruz kaldığı sıkıntılar ile gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel olayların yanı sıra Darfur'daki barış sürecindeki yenilikler değerlendirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin Sudan'daki istikrarın sağlanması konusundaki değişmez tutumunu vurguladı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizi protesto için 19 Aralık'tan bu yana ülkesinde düzenlenen gösterilerin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Beşir'in Katar ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan makamları daha önce yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim'in, Beşir'i telefonla arayarak zor dönemde Sudan'ın yanında olduğunu belirttiğini aktarmıştı.

Öte yandan Katar, Darfur bölgesinde 2003'ten beri Sudan ordusu ile isyancılar arasında çıkan ve BM istatistiklerine göre 300 bin kişinin öldüğü, yaklaşık 2,5 milyon kişinin ise yerlerinden edildiği çatışmalarda barışın sağlanması çabalarında aktif şekilde rol alıyor.

Doha'da 27-31 Mayıs 2011 tarihlerinde Darfur Tüm Paydaşlar Konferansı düzenlenmiş ve söz konusu konferansta "Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi" kabul edilmişti. Akabinde 14 Temmuz 2011'de Doha'da Sudan hükümeti ile Darfurlu isyancı gruplardan Özgürlük ve Adalet Hareketi arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

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Al Sani Beşir Katar Sudan

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