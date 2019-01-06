HABER

Sudan Devlet Başkanı'ndan "2020 seçimlerine hazırlanın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 02:25 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir: - "(Yönetimden çekilmesini isteyenlere) Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın" - "Biz halk tarafından yetkilendirildik. Tüm siyasi güçler tarafından tanınan Yüksek Seçim Kurulunun gözetiminde yapılan seçimlerle iktidara geldik"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, görevi bırakmasını isteyenlere, yönetime gelmek için 2020'de yapılacak seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Beşir, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Biz halk tarafından yetkilendirildik. Tüm siyasi güçler tarafından tanınan Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimlerle iktidara geldik." dedi.

Mevcut anayasanın tüm siyasi güçler tarafından kabul edildiğini belirten Beşir, halka verdiği sözü tuttuğunu, uluslararası ve bölgesel istikrarsızlığın gölgesinde güvenli ve onurlu bir hayat sağlamak için çalıştıklarını, ülkeye hizmet ettiklerini vurguladı.

İktidardan çekilmesini isteyenlere seslenen Beşir, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." ifadesini kullandı.

Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi’nin Beşir'e ileteceğini belirttiği, "görevi bırakmasını da içeren belgeyle" ilgili Beşir, bu girişimin, bakanlıklardan muaf tutulan parti yöneticileri tarafından başlatıldığını belirterek, bu kişilerin halk tarafından yetkilendirilmediğini kaydetti.

Beşir yönetimden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sudan halkının tümü benim yanımda demiyorum. Olmayan bir azınlık var. Yönetimden çekilmem için yapılan çağrılar, gençlerde karşılık bulmadı. Çünkü onlar bu konuda ikna olmadı."

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

PARTNERYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılarYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılar
Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..
Ceyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındıCeyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020 seçimleri Sudan

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

18 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış halde bulundu

18 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış halde bulundu

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve...

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 5 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

5 milyon lira sahibini buldu!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi kendi içinde minimize etti

AK Parti İl Başkanı’ndan MHP ile ilgili şok sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.