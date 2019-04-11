Sudan Devlet Televizyonu ordu tarafından kuşatıldı

Sudan'da ordu birliklerinin devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin televizyon binasına girdiği belirtiliyor. Devlet televizyonu tarafından yapılan duyuruda da ordunun kısa bir süre içinde açıklama yapacağı belirtildi.

SUDAN'DA NELER OLUYOR?



Başkent Hartum'da Ulusal Ordu Merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteriler düzenliyordu.

Ülke 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını istediği gösterilere sahne oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

