HABER

Sudan Devlet Televizyonu ordu tarafından kuşatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2019 07:47 | Son Güncelleme

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu tarafından, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Sudan Devlet Televizyonu ordu tarafından kuşatıldı

Sudan'da ordu birliklerinin devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin televizyon binasına girdiği belirtiliyor. Devlet televizyonu tarafından yapılan duyuruda da ordunun kısa bir süre içinde açıklama yapacağı belirtildi.

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Başkent Hartum'da Ulusal Ordu Merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteriler düzenliyordu.

Ülke 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını istediği gösterilere sahne oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
AB ve İngiltere Anlaştı: Brexit 31 Ekim'e Kadar ErtelendiAB ve İngiltere Anlaştı: Brexit 31 Ekim'e Kadar Ertelendi
Endonezya'da sel: 24 binden fazla kişi etkilendiEndonezya'da sel: 24 binden fazla kişi etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu sudan devlet televizyonu

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Bir darbe de Kraliçe Elizabeth'den! Beklemeden onayladı!

Bir darbe de Kraliçe Elizabeth'den! Beklemeden onayladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da sel: 24 binden fazla kişi etkilendi

Endonezya'da sel: 24 binden fazla kişi etkilendi

Merkel'den Brexit açıklaması: Çok yoğun, çok iyi bir akşamdı

Merkel'den Brexit açıklaması: Çok yoğun, çok iyi bir akşamdı

Macron'dan Brexit açıklaması: 3 seçenek var

'Kararı onlar verecek, 3 seçenek var'

Theresa May 'kabul ettim' dedi ve kritik tarihi açıkladı!

'Kabul ettim' dedi ve kritik tarihi açıkladı!

AB ve İngiltere 'Brexit' için anlaştı! Tarih uzatıldı

AB ve İngiltere 'Brexit' için anlaştı!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.