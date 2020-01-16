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  4. Sudan Devrimci Cephesi: İsyanlara karşı ordu ve hükümetin yanındayız

Sudan Devrimci Cephesi: İsyanlara karşı ordu ve hükümetin yanındayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

Sudan Devrimci Cephesi: İsyanlara karşı ordu ve hükümetin yanındayız

Sudan'da güney ve batıdaki bazı silahlı grupları çatısı altında barındıran Sudan Devrimci Cephesi, halkın ve devrimin kazanımlarına karşı herhangi bir isyan ve saldırıya karşı hükümet ve Sudan ordusunu desteklediklerini açıkladı.

Cephenin Sözcüsü Usame Said, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan Devrimci Cephesi'nin geçiş hükümetiyle güçlü bağları olduğunu, halkın ve devrimin kazanımlarına karşı herhangi bir isyan ve saldırı ile kaos girişimlerine karşı hükümet ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirtti.

- Devrimci Cephe, geçen ay geçici hükümetle barış anlaşması imzalamıştı

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı savaşan Devrimci Cephe, geçen ay geçici hükümetle barış anlaşması imzalamıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da dün görevlerine son verilmesi ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle ayaklanan bazı istihbarat mensupları, ordunun müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmiş, olaylarda 2'si asker 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i sivil 5 kişi yaralanmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yaptığı açıklamada, protesto ve ayaklanmaların olduğu tüm istihbarat merkezlerinin kontrol altına alındığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cephenin Sözcüsü Usame Said Sudan sudan devrimci cephesi

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