ADİL ABDURRAHMAN HUMEYDA - Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir'e karşı başlatılan halk hareketinde siyasi grupların ve STK'ların yetersiz kaldığı bir ortamda göstericilerin taleplerini duyuran ve kitleleri meydanlara toplayarak, gösterilere öncülük eden Sudan Meslek Odaları (SPA), rejimin devrilmesinde önemli bir aktör olarak öne çıktı.

Ülke, 19 Aralık'tan bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilere sahne olurken, halkı meydanlara toplayan veya meydanda kalmasını sağlayan birtakım oluşumlar da sürecin hızlanmasına büyük katkı sağladı. Bu toplulukların başında gelen ve rejim karşıtı gösterileri organize eden SPA daha önceki sendika deneyimlerinden ilham alarak, doktor, mühendis, eczacı, gazeteci ve öğretmenler tarafından kuruldu.

Çalışma serüvenine, 2018'de ülkedeki ücretler ve yaşam koşulları hakkında incelemeler yaparak başlayan SPA, bu konulardaki notlarını yasama ve yürütme organlarına iletti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de devrik lider Ömer Beşir'e karşı başlatılan halk hareketi, SPA'yı da göstericilerin taleplerini ilan eden ve kitleleri meydanlara toplamaya öncülük eden bir platforma dönüştürdü.