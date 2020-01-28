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Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde BAE karşıtı gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde BAE karşıtı gösteri düzenlendi

Sudan’da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketin gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, Libya ve Yemen’deki iç savaşta çatıştırmak üzere askeri kamplara götürdüğünü iddia eden bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca Sudanlı, BAE aleyhinde sloganlar attı. Kalabalık, Sudanlı gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, askeri kamplara götürdükleri iddiasıyla BAE’li Black Shield şirketini protesto etti.

BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’ı kınayan grup, "Evlatlarımız satılık değil, canlarımız paralı askerler değil." şeklinde sloganlar attı.

Bu arada, Black Shield (Kara Kakan) şirketi, yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları reddetti.

Sudanlı bazı aileler pazar günü de çocuklarının Yemen ve Libya’daki iç savaşa gönderilmesine karşı çıkmak amacıyla BAE’nin Hartum Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

Sudanlı bir aile, cuma günü, oğlunun güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak vaadiyle götürüldükten sonra 3 ay askeri eğitim kampında alıkonulduğunu belirterek, oğlunun BAE’den getirilmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu.

İngiliz The Guardian gazetesi, 25 Aralık’taki haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin, Libya'da darbeci lider Halife Hafter'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığını iddia etmişti.

Haberde, Libya'nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin "Pek çok genç geliyor. Bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya'da en az 3 bin Sudanlı milis var." dediği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE karşıtı gösteri Sudan

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