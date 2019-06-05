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Sudan Doktorlar Birliği: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

05.06.2019 22:53 | Son Güncelleme

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında tırmanan gerilim sürüyor.

Sudan Doktorlar Birliği: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Sudan Doktorlar Birliği, iki gün önce göstericilere yapılan müdahalede en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.Sudan'da iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında yaşanan krizde ölü sayısının arttığı bildirildi. Sudan Doktorlar Birliği (CCSD), Pazartesi günü başkent Hartum’da aylardır devam eden oturma eylemini bastırmak amacıyla silahlı birlikler tarafından düzenlenen operasyonda, en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. CCSD sözcüsü İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği demeçte, Nil Nehri'nden 40 kişinin cenazesinin çıkartıldığını söyledi. Örgütün Facebook sayfasından yapılan açıklamada ise 60 kişinin yaşamını yitirdiği, 326 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada çatışmaların çarşamba günü de devam ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı, bir kadının da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Görgü tanıkları başkent Hartum'da silahlı çatışmaların Çarşamba günü de devam ettiğini, asker ve milislerin binalara baskın düzenleyerek, tecavüz ve yağmalamalarda bulunduğunu aktardı. Kentte internet ve cep telefonu hatlarının çalışmadığı, havalimanının ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Acil Destek Güçleri sorumlu tutuluyor

Muhalefet, olaylardan Acil Destek Güçleri (RSF) olarak adlandırılan milis güçlerini sorumlu tutuyor. RSF, daha önce bölgede şiddet olaylarıyla adını duyuran Cancavid milislerinin uzantısı olarak biliniyor. Cancavid milisleri Darfur krizi sırasında karıştıkları çok sayıda insan hakkı ihlalleriyle gündeme gelmişti.

Öte yandan, ülkede iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi protesto hareketi "Özgürlük ve Değişim" ile varılan tüm anlaşmaları iptal etmesine rağmen, muhalefet ile görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu. Konsey Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan’ın sözcüsü, Konsey’in herhangi bir önşart olmaksızın, diğer gruplarla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Sözcü, ülkenin çıkarı açısından Sudan’ın kaosa sürüklenmemesi amacıyla görüşmelere hazır olduğunu ifade etti.

Sudan'da yaşanan kriz dün akşam Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınmıştı. Almanya ve İngiltere'nin Güvenlik Konseyi'ne yönelttiği çatışmaları kınama çağrısı ise Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti. Almanya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin açıklamasında, Sudan güvenlik güçlerinin şiddet uygulamalarına bir an önce son vermesi gerektiği belirtilerek, askeri cuntanın iki aydır yönetimi sivil muhalefete devretmemesinin endişe verici olduğunu kaydedilmişti.

Sudan'da kriz nasıl başladı?

Geçen yıl Aralık ayından bu yana, özellikle de ülkedeki orta sınıfın yoğun katılımıyla, ekmek ve petrol fiyatlarındaki artışa karşı yapılan protesto gösterileri, 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in görevinden çekilmesine yol açmıştı. 11 Nisan’dan bu yana iktidarda olan Geçici Askeri Konsey ile muhalefetin geçici bir hükümet kurma konusunda yürüttüğü müzakerelerde ise ilerleme sağlanamamıştı. Askerler hükümette son kararı verme yetkisinin kendilerinde olmasını talep ederken, muhalefet hükümetin ağırlıklı olarak sivillerden oluşmasında ısrar ediyor.

dpa,epd / TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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