Sudan Doktorlar Birliği: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Sudan Doktorlar Birliği, iki gün önce göstericilere yapılan müdahalede en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.Sudan'da iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında yaşanan krizde ölü sayısının arttığı bildirildi. Sudan Doktorlar Birliği (CCSD), Pazartesi günü başkent Hartum’da aylardır devam eden oturma eylemini bastırmak amacıyla silahlı birlikler tarafından düzenlenen operasyonda, en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. CCSD sözcüsü İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği demeçte, Nil Nehri'nden 40 kişinin cenazesinin çıkartıldığını söyledi. Örgütün Facebook sayfasından yapılan açıklamada ise 60 kişinin yaşamını yitirdiği, 326 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada çatışmaların çarşamba günü de devam ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı, bir kadının da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Görgü tanıkları başkent Hartum'da silahlı çatışmaların Çarşamba günü de devam ettiğini, asker ve milislerin binalara baskın düzenleyerek, tecavüz ve yağmalamalarda bulunduğunu aktardı. Kentte internet ve cep telefonu hatlarının çalışmadığı, havalimanının ulaşıma kapatıldığı belirtildi.