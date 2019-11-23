Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Halayib tabii ki Sudan'ın"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Mısır ile aralarındaki sorunlu bölge Halayib Üçgeni'nin Sudan'a ait olduğunu, bu konuda Mısır ile uzlaşabileceklerini belirtti.

Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta Burhan, "Halayib Üçgeni'nin hangi ülkeye ait olduğu" sorusu üzerine "Sudan bunun üzerinde çalışıyor. Bu mesele Sudan ve bölge kamuoyunu uzun süre meşgul etti. O konuya henüz sıra gelmedi ancak kesinlikle gündeme gelecek. Halayib tabii ki Sudan'ın. Biz ve Mısırlılar kardeşiz. Bu konuda uzlaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Mısır'ın güneydoğusunda yer alan Kızıldeniz sahilindeki bölgeye "Halayib Üçgeni" deniyor. 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileleri yaşıyor.

Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler sağlıyor. Bölge insanına Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar da sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.