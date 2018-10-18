Sudan eski Devlet Başkanı Zeheb vefat etti

HARTUM (AA) - Sudan'ın eski Devlet Başkanı Abdurrahman Sivar ez-Zeheb, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da vefat etti.
Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre Zeheb, Riyad'daki askeri bir hastanede 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Nisan 1985 ayaklanmasının ardından ordunun en yüksek rütbeli komutanı sıfatıyla yönetime gelen Zeheb, bir sonraki yıl Sadık el-Mehdi başkanlığında kurulan yeni hükümete ve Meclis Başkanı Ahmed el-Mirgani'ye yönetimi teslim ederek siyasetten çekilmiş, "Munazzama Ed-Dave el-İslamiyye'nin" Mütevelli Heyeti Başkanı olarak hayır çalışmalarına yönelmişti.
Abdurrahman Zeheb, kendisinden önceki Devlet Başkanı Cafer Numeyri döneminde (12 Ekim 1971- 6 Nisan 1985) Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.
Zeheb, Afrika'nın en köklü sivil toplum kuruluşlarından "Munazzama Ed-Dave el-İslamiyye"yi 40'ı aşkın Afrika ve Asya ülkesinde faaliyeti olan uluslararası bir sosyal yardım kurumuna dönüştürmesi sebebiyle 2016 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından verilen "Uluslararası İyilik Ödülüne" layık görülmüş, ödülü kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.
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