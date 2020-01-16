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  4. Sudan Gazeteciler Birliği AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

Sudan Gazeteciler Birliği AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 21:01 | Son Güncelleme

Sudan Gazeteciler Birliği AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

Sudan Gazeteciler Birliği, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskınla çalışanları gözaltına almasını kınadı.

Birliğin Başkan Yardımcısı Abdulmacid Abdulhamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır güvenlik güçlerinin AA'nın Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden baskın yapmasını ve çalışanları gözaltına almasını, "basın özgürlüğünün açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Abdulhamid, Mısır yönetimini kınayarak, AA çalışanlarının derhal serbest bırakılması ve onlara güvenlik baskısı olmadan rahat ve profesyonel çalışma ortamı sunulması gerektiğini ifade etti.

Bac News Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Lina Yakup ise baskını, "özgürlük ve demokrasi ile bağdaşmayan barbarca bir davranış" olarak tanımladı.

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AA'nın Kahire ofisine yapılan baskın Sudan

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