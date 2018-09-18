Sudan göçmenler için uluslararası camiadan yardım istedi

HARTUM (AA) - Sudan yönetimi, uluslararası camiadan, ülkenin doğusundaki kamplarda yaşayan göçmenlere yardım edilmesi çağrısında bulundu.
Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliği Koruma yetkilisi Es-Sir Halid, basına yaptığı açıklamada, uluslararası camiayı, ülkenin doğusundaki kamplarda yaşayan ve sayıları 90 bini bulan göçmenlere yardım etmeye çağırdı.
"Uluslararası camianın ülkenin doğusundaki göçmenlere ilgi göstermesi gerekiyor." diyen Halid, Sudan hükümetinin bu göçmenler konusunda üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini söyledi.
Kamplardaki mültecilere gıda, barınak, sağlık ve eğitim konusunda destek verildiğini belirten Halid, sunulan bu hizmetlerin, göçmenlere ev sahipliği yapan bölgeleri etkilediğini sözlerine ekledi.
Ülkenin doğusundaki 10 kampta, Etiyopya, Eritre ve Somali'den 90 bin göçmen bulunuyor.
Sudan'da, doğudaki göçmenlerin yanı sıra hükümetin verilerine göre Güney Sudanlı 1 milyon 300 bin göçmen, Suriye ve Yemen'den ise resmi olmayan rakamlara göre 200 bini aşkın mülteci bulunuyor.
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