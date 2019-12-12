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Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 23:14 | Son Güncelleme

Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor"

Sudan Halk Kongresi Partisi (HKP) Siyasi İşler Sorumlusu İdris Süleyman, partinin üst düzey 2 isminin keyfi şekilde tutuklandığını söyledi.

Süleyman, başkent Hartum'daki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eski cumhurbaşkanı yardımcısı ve partinin Şura Konseyi Başkanı İbrahim es-Senusi ile Genel Sekreter Ali el-Hac'ın 1989 darbesindeki rolleri nedeniyle tutuklanmasıyla ilgili, "Liderlerimiz, teamüllere aykırı olarak tıpkı Orta Çağ'daki engizisyon mahkemelerine benzer şekilde keyfi tutuklanıyor." ifadesini kullandı.

Süleyman, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakına işaret ederek, Sudan halkını temsil etmeyen, ideolojik azınlık partilerinin hazırladığı ve kaosa dönüşen hukuk sisteminin yaşananların kaynağı olduğunu belirtti.

Senusi'nin tutuklanmasının insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren Süleyman, Parti Genel Sekreteri Hac'ın sağlık durumunun ise hapishanede kalmasına elverişli olmadığını söyledi.

Süleyman, zalimane bir uygulama olarak nitelediği tutuklamaların Halk Kongresi mensuplarını kışkırtma amacı taşıdığını kaydetti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, savcılığın 1989 darbesiyle ilgili hakkındaki tutuklama talebi üzerine dün evinde gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı. Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Hac tutuklanırken, Senusi düne kadar ifade vermeye gitmemişti.

- Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin başkanlığına Beşir'i getirmişti.
Beşir, 6 Ekim 1993'te kendini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

- Beşir hakkındaki nihai hükmün, 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Beşir hakkındaki nihai hükmün 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Kongresi Partisi Sudan

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