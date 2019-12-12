Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor"

Sudan Halk Kongresi Partisi (HKP) Siyasi İşler Sorumlusu İdris Süleyman, partinin üst düzey 2 isminin keyfi şekilde tutuklandığını söyledi.

Süleyman, başkent Hartum'daki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eski cumhurbaşkanı yardımcısı ve partinin Şura Konseyi Başkanı İbrahim es-Senusi ile Genel Sekreter Ali el-Hac'ın 1989 darbesindeki rolleri nedeniyle tutuklanmasıyla ilgili, "Liderlerimiz, teamüllere aykırı olarak tıpkı Orta Çağ'daki engizisyon mahkemelerine benzer şekilde keyfi tutuklanıyor." ifadesini kullandı.

Süleyman, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakına işaret ederek, Sudan halkını temsil etmeyen, ideolojik azınlık partilerinin hazırladığı ve kaosa dönüşen hukuk sisteminin yaşananların kaynağı olduğunu belirtti.

Senusi'nin tutuklanmasının insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren Süleyman, Parti Genel Sekreteri Hac'ın sağlık durumunun ise hapishanede kalmasına elverişli olmadığını söyledi.

Süleyman, zalimane bir uygulama olarak nitelediği tutuklamaların Halk Kongresi mensuplarını kışkırtma amacı taşıdığını kaydetti.