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Sudan halkı cuntayı istemiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 17:50 | Son Güncelleme

Sudan’da yönetimi ele geçiren cuntanın anayasayı askıya alması ve seçimleri ertelemesi üzerine protestocular, orduya karşı cephe alarak Savunma Bakanı Awad İbni Ouf’un aleyhine slogan atmaya başladı.Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in tutuklanarak, ordu ve üst düzey diplomatlar ülke yönetimine el koydu.

Sudan’da yönetimi ele geçiren cuntanın anayasayı askıya alması ve seçimleri ertelemesi üzerine protestocular, orduya karşı cephe alarak Savunma Bakanı Awad İbni Ouf’un aleyhine slogan atmaya başladı.
Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in tutuklanarak, ordu ve üst düzey diplomatlar ülke yönetimine el koydu. Darbe bildirisini okuyan Savunma Bakanı Awad İbni Ouf’un ülkenin 2 yıl boyunca cunta tarafından yönetileceğini, olağanüstü hal ilan edildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklaması üzerine Sudan halkı öfkelendi. Darbeyle birlikte ordu için methiyeler dizen protestocular, antidemokratik açıklamaların ardından orduya karşı cephe aldı. Geçiş hükümetinin cunta tarafından yönetileceği açıklaması üzerine askere cephe alan protestocular, Savunma Bakanı İbni Ouf aleyhine sloganlar atıyor.
Göstericilerin çatı örgütü Sudan Profesyonelleri Derneğinden yapılan açıklamada, ordunun adil olması ve geçiş hükümetinin sivillerce kurulması gerektiği söylendi. Sudan Demokrat Birliği Partisi Genel Başkanı Yusuf El Dakir, “Savunma Bakanının bildirisini kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

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