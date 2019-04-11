Sudan halkı sivil darbe yaptı

Sudan’da hükumet ve ordu yetkililerini binalarında 5 gündür hapseden halkın baskısı nedeniyle ordu sabah saatlerinde yönetime el koydu. Sudan halkı, rejim değişikliği için ısrar ediyor.

Sudan’da artan ekonomik buhran ve hayat pahalılığı sebebiyle Eylül ayından beri eylemler devam ediyordu. Aylar süren eylemler sonrasında ülkenin dört bir yanından bir milyondan fazla insan başkent Hartuma’a gelerek, devlet yetkililerinin yaşadığı ordu karargahı ve Başkanlık Ofisi’nin etrafını sarmış, rejim değişikliği istediklerini haykırmıştı. Hükumet ve ordu yetkililerini binalarında 5 gündür hapseden halkın baskısı nedeniyle, ordu sabah saatlerinde yönetime el koydu. Halkın baskısının sona ermesi için Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul, Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını isteyerek, hükumet yetkilileriyle müzakere masasına oturdu.

Sokaklardaki insanlar, yönetime el koyulduğu için askerlere sevgi gösterisinde bulunsa da rejim değişikliği istediklerini ifade eden sloganlar atıyor. Ordu ve hükumet yetkilileri, halkın baskısını azaltmak için ordu karargâhında geçiş konseyi kurulması için görüşmeye devam ediyor.