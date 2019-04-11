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Sudan halkı sivil darbe yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Sudan’da hükumet ve ordu yetkililerini binalarında 5 gündür hapseden halkın baskısı nedeniyle ordu sabah saatlerinde yönetime el koydu.

Sudan’da hükumet ve ordu yetkililerini binalarında 5 gündür hapseden halkın baskısı nedeniyle ordu sabah saatlerinde yönetime el koydu. Sudan halkı, rejim değişikliği için ısrar ediyor.
Sudan’da artan ekonomik buhran ve hayat pahalılığı sebebiyle Eylül ayından beri eylemler devam ediyordu. Aylar süren eylemler sonrasında ülkenin dört bir yanından bir milyondan fazla insan başkent Hartuma’a gelerek, devlet yetkililerinin yaşadığı ordu karargahı ve Başkanlık Ofisi’nin etrafını sarmış, rejim değişikliği istediklerini haykırmıştı. Hükumet ve ordu yetkililerini binalarında 5 gündür hapseden halkın baskısı nedeniyle, ordu sabah saatlerinde yönetime el koydu. Halkın baskısının sona ermesi için Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul, Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını isteyerek, hükumet yetkilileriyle müzakere masasına oturdu.
Sokaklardaki insanlar, yönetime el koyulduğu için askerlere sevgi gösterisinde bulunsa da rejim değişikliği istediklerini ifade eden sloganlar atıyor. Ordu ve hükumet yetkilileri, halkın baskısını azaltmak için ordu karargâhında geçiş konseyi kurulması için görüşmeye devam ediyor.

"Ne olacağına Sudan halkı karar veriyor"
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov halk darbesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Hükumetimiz, Rusya-Sudan ilişkilerinin istikrarlı kalmasını umuyor. Ülkedeki durumu yakından takip ediyor ve gerilimin tırmanmamasını umuyoruz. Umarım, yakın gelecekte ülkede anayasal düzen tekrar sağlanır” ifadelerini kullandı. Sudan’da yaşananların iç mesele olduğunun altını çizen Peskov, “Ne olacağına Sudan halkı karar veriyor” dedi.

"Reformlara izin verin"
Avrupa Komisyonu’nun açıklamasında ise Sudan’da tarafların şiddetten kaçınması çağrısında bulunularak, “Bir dizi ekonomik ve siyasi reform sağlanması için Sudan’daki partilere müsaade edin. Tarafların şiddetten kaçınması için ekonomik ve siyasi reform yapılmasına izin verilmeli” ifadeleri kullanıldı.

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