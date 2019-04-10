AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sudan'da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız." dedi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yosif Eltayeb Elkordofani ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz parti genel merkezinde bir araya geldi.

Sudan'da yaşanan son gelişmeler hakkında Yılmaz'a bilgi veren Büyükelçi Elkordofani, Aralık 2018'de başlayan gösteriler üzerine Sudan hükümetinin reformlar yaptığını, bu süre zarfında yapılan reformların halk tarafından olumlu karşılandığını ve özellikle bölgeye müdahale etmek isteyen bazı dış güçlerin, protestoları ülkenin meşru yönetimini devirmek maksadıyla kullandığını ifade etti.

Yılmaz da görüşmede, yapılan reformlar ve yaklaşan seçim süreçleri dikkate alınmadan Sudan'ın kaos ve kriz ortamına çekilmesini arzu eden dış müdahalelerin demokrasi ve istikrar ortamına zarar vereceğini belirtti.