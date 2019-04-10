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"Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Sudan'da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sudan'da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız." dedi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yosif Eltayeb Elkordofani ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz parti genel merkezinde bir araya geldi.

Sudan'da yaşanan son gelişmeler hakkında Yılmaz'a bilgi veren Büyükelçi Elkordofani, Aralık 2018'de başlayan gösteriler üzerine Sudan hükümetinin reformlar yaptığını, bu süre zarfında yapılan reformların halk tarafından olumlu karşılandığını ve özellikle bölgeye müdahale etmek isteyen bazı dış güçlerin, protestoları ülkenin meşru yönetimini devirmek maksadıyla kullandığını ifade etti.

Yılmaz da görüşmede, yapılan reformlar ve yaklaşan seçim süreçleri dikkate alınmadan Sudan'ın kaos ve kriz ortamına çekilmesini arzu eden dış müdahalelerin demokrasi ve istikrar ortamına zarar vereceğini belirtti.

Türkiye'nin Sudan'a yönelik uzun yıllardır sürdürülen ambargo sebebiyle ortaya çıkan ve Sudan halkını derinden etkileyen atmosferin farkında olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sıkıntılar sebebiyle Sudan halkına yardım ve destek olmak konusunda hiçbir zaman tereddüt etmemiş olan Türkiye, yine zor zamanlarında Sudan halkının yanında olmaya devam edecektir. Son zamanlarda Sudan'da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız.

Demokratik muhalefet ile bağdaşmayan, şiddet ve vandalizme dönüşen hareketleri tasvip etmiyoruz. Sudan'nın istikrarını bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaktır. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da Sudan halkının yanında olmayı ve Sudan'da halkın meşru taleplerini karşılamaya yönelik reformları desteklemeyi sürdüreceğiz."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sudan Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yosif Eltayeb Elkordofani

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