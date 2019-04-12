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Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Daklu, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Daklu, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılmayacak

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılma teklifini geri çevirdiğini, silahlı kuvvetlerin parçası olmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Korgeneral Daklu, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı Facebook'ta yayımlanan açıklamasında, ülkenin tarihi ve hassas bir dönemden geçtiğini ifade ederek, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılması yönündeki teklifi kabul etmediğini belirtti.

Daklu son olarak, "Silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak kalacağız. Ülkenin birliği, insan haklarına saygılı olmayı ve Sudan halkının korunması için çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Daklu, askerin yönetime el koymasının ardından yaptığı ilk yazılı açıklamada, Sudan halkının rıza göstermeyeceği herhangi bir çözümü reddettiklerini belirtmişti.

Açıklamada devrime öncülük eden grupların (Sudan Meslek Odaları, muhalif partiler ve gençlik hareketleri) liderlerinden ülkenin kaosa sürüklenmesini engellemek ve Sudan halkının razı olacağı bir çözüme ulaşmak için diyalog kapısını açık tutmaları istenmişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu. Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

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