Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Daklu, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılmayacak

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılma teklifini geri çevirdiğini, silahlı kuvvetlerin parçası olmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Korgeneral Daklu, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı Facebook'ta yayımlanan açıklamasında, ülkenin tarihi ve hassas bir dönemden geçtiğini ifade ederek, Askeri Geçiş Konseyi'ne katılması yönündeki teklifi kabul etmediğini belirtti.

Daklu son olarak, "Silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak kalacağız. Ülkenin birliği, insan haklarına saygılı olmayı ve Sudan halkının korunması için çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Daklu, askerin yönetime el koymasının ardından yaptığı ilk yazılı açıklamada, Sudan halkının rıza göstermeyeceği herhangi bir çözümü reddettiklerini belirtmişti.

Açıklamada devrime öncülük eden grupların (Sudan Meslek Odaları, muhalif partiler ve gençlik hareketleri) liderlerinden ülkenin kaosa sürüklenmesini engellemek ve Sudan halkının razı olacağı bir çözüme ulaşmak için diyalog kapısını açık tutmaları istenmişti.