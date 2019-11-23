HABER

Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 02:24 | Son Güncelleme

Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu

Sudan'da hükümet, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le bağlantılı 24 kuruluşun yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararını verdi.

Hükümete bağlı Sudan İnsani Yardım Komisyonundan yapılan yazılı açıklamayla cuma günü yayımlanan kararnamenin gereğinin yapılması istendi.

Kararname ile hükümete ait olanların yanı sıra bağımsız Sanad İnsani Yardım Kuruluşu, Ulusal Gençlik Birliği, Kadın Birliği, Sudanlı Öğrenciler Birliği, Hasan Ahmed el-Beşir Yardım Derneği, Salikin Derneği, Salah Wanasi Kanser Araştırmaları Merkezi gibi 24 kuruluşun mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı.

Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varAmbulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan aile kurtarıldıTek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan aile kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mal varlığının dondurulması Ömer el-Beşir Sudan

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

ABD'den YPG/PKK açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

Yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.